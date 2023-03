Un jeu d'action à la troisième personne basé sur le roman graphique Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin est actuellement en cours de développement dans un studio anonyme a confirmé Doug Rosen le vice-président senior de Paramount Global pour les jeux et les médias émergents.S'adressant à Polygon, Rosen a déclaré que le jeu sera une version plus sombre et plus mature de Teenage Mutant Ninja Turtles, le comparant à des titres tels que les derniers jeux God of War, et a déclaré qu'il sera authentique à l'histoire de l'arc The Last Ronin, qui se déroule dans un futur où seule une des tortues a survécu.L'identité de la tortue survivante, qui se bat en utilisant les armes caractéristiques des quatre tortues, reste un mystère jusqu'à la fin de la bande dessinée. (Pour savoir de qui il s'agit, il suffit de chercher ou de lire la bande dessinée).Selon Rosen, le jeu ne comportera qu'un seul personnage jouable, mais d'autres pourraient l'être dans des séquences de flash-back.Le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin ne verra probablement pas le jour avant plusieurs années, selon Rosen, mais il assure qu'ils ont trouvé le bon partenaire pour adapter le roman graphique en un jeu vidéo AAA.