ATTENTION SPOILERS SUR LA SERIE ET SURTOUT LE JEU

THE LAST OF US : DES FANS ACCUSENT L'ÉPISODE 3 DE WOKISME, TWITTER VIENT À SA RESCOUSSE

De Robin Stalin - Posté le 30 janvier 2023 à 14h03 dans Séries TV



L'épisode 3 de The Last of Us sur HBO s'attarde longuement sur le destin des personnages de Bill et Frank. Leur homosexualité y est clairement explicitée, ce qui n'a pas plu à tous les spectateurs. Sur Twitter, les fans rappellent cependant qu'il s'agit pourtant de la continuité logique du jeu original.







LA SEXUALITÉ DE BILL EN QUESTION



Depuis ce matin, l'épisode 3 de la série The Last of Us est disponible en France pour les abonnés à Prime Video. Presque aussi long que le premier épisode, il est également celui qui se détache le plus du jeu développé par Naughty Dog. Le destin du personnage de Bill est notamment très différent, mais c'est un autre point qui fait beaucoup réagir les internautes.







Si on ne vous spoilera pas le destin de Bill dans la série, HBO, sachez que le personnage est largement approfondi par rapport au jeu et qu'on en apprend bien plus sur sa relation avec Frank. L'homme, qualifié par Bill comme "un partenaire" dans la version vidéoludique de l'aventure, était très probablement son petit-ami. La manière dont celui-ci en parle ainsi que plusieurs notes le laissent entendre, sans compter sur le magazine volé par Ellie chez lui : un magazine montrant des hommes nus et avec des pages qui collent...



BILL, OUVERTEMENT HOMOSEXUEL



Dans le jeu The Last of Us, l'homosexualité de Bill est donc sous-entendue. La série franchit quant à elle le pas en explicitant la chose et en développant sa relation amoureuse avec Frank. Grâce à plusieurs retours en arrière, les spectateurs sont ainsi plongés dans la relation aussi belle que tumultueuse entre les deux hommes, aboutissant à une fin que les joueurs savent assez tragique.





L'épisode 3 de la série TV "The Last of Us" de HBO a suscité des critiques selon lesquelles il serait considéré "trop woke" pour plusieurs raisons, notamment pour la façon dont il aborde des sujets sociaux sensibles. L'inclusion de personnages LGBT+ dans la série a suscité des réactions controversées auprès de certains spectateurs, qui considèrent que cela ne correspond pas à leur vision du monde ou que cela n'est pas nécessaire pour l'intrigue.Certaines personnes sont frustrées par la décision de la série TV d'inclure une relation homosexuelle entre les personnages Bill et Frank, qui d'après eux, n'était pas présente dans le jeu. Ils considèrent que cela change la nature des personnages et leur relation dans le jeu et qu'il n'y a pas de consensus sur le fait que la relation homosexuelle entre Bill et Frank était clairement sous-entendue dans le jeu "The Last of Us" même si certaines personnes peuvent avoir perçu des indices ou des sous-entendus, cela restait une interprétation personnelle.