Microsoft a affirmé que Sony prévoyait de sortir le jeu Wolverine d'Insomniac en 2023.Malgré que le studio ait déclaré que Wolverine était "très tôt dans son développement" et qu'aucune fenêtre de lancement n'était prévue, Microsoft assure que le jeu sortira en 2023.Cette affirmation de Microsoft a été faite dans un dossier réglementaire publié cette semaine par l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés, qui examine actuellement le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par la société.Discutant de la position de Sony sur le marché, Microsoft à affirmé : "PlayStation propose également une série de titres exclusifs propriétaires et tiers prévus pour un lancement en 2023, notamment Spider-Man 2, Wolverine, Horizon, Final Fantasy XVI et Forspoken."Il n'est pas clair si la société dispose d'informations privilégiées sur les plans de sortie de Sony ou si l'affirmation était simplement une erreur.