Après le Japon depuis le 1er Juin, la PS Plus Premium est disponible au Canada depuis le 13 juin 2022 !L'occasion de découvrir un peu à quoi cela ressemble concrètement, en français s'il vous plait ^^ !J'hésitais encore à signer pour la formule Extra (je ne suis pas très jeux retro ou streaming, je n'ai guère le temps de jouer), mais je dois avouer qu'après avoir vu le service de mes propres yeux, je n'ai pas vraiment trouvé de jeu qui justifierais que je m'abonne au service :Entre les jeux reçu sur le PS Plus, l'Epic Games Store et les jeux qui sont déjà disponible dans le Xbox Game Pass, difficile de trouver de quoi me contenter... Même si l'arrivée de Stray pourrait changer les choses (et encore, peut être que je vais juste l'acheter) et qu'à l'avenir, le jeu pourrait proposer pas mal de jeux japonais récents (un petit King of Fighter XV ft. Guilty Gear Strive ça serait la classe non ?).Allez-vous souscrire au service le 22 juin prochain, vous ?