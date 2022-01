Plusieurs années apres son annonce, Fuga: Melodies of Steel de CyberConnect2 (.Hack, Dragon Ball Z Kakarot, Naruto Ultimate Storm, Kimetsu no Yaiba) est finalement sorti le 29 Juillet dernier sur toutes les plates-formes du moment dans l’indifférence la plus total. En effet 5 mois âpres sa commercialisation le jeu n'a remboursé que 30% de son développement.On rappelle que CyberConnect2 annoncera en Fevrier un nouveau jeu.