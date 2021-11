Aquaplus annonce le développement de Monochrome Moebius: Toki no Taika pour une sortie en 2022. Le jeu se deroulera dans l'univers d'Utawarerumono pour les 20 ans de la serie. Aucune plates-forme annoncée.Malheureusement pour l'heure la video d'annonce n'est pas dispo en HD.

posted the 11/25/2021 at 07:49 PM by guiguif