Jeu Fini

Terranigma fait parti de ces A-RPG retro qui m’ont fait rêver pendant des années… jusqu'à ce que je décide enfin il y a 4 ans de sortir les gros billets pour m’en chopper un. Mais la Super Nintendo sur un ecran HD c’est un peu dégueulasse et voulant vraiment le faire sur la cartouche d’origine il aura fallut attendre l’arrivée de la Super NT, la Super Nintendo HD d’Analogue, pour que je me lance enfin.- Un des très (plus ?) beaux jeux de la SNES- Une certaine ambiance- Une Ost plutôt sympa- Une Gameplay fun- Un bon scenario- Le système d’évolution des villes sans interet- Le systeme de Magie qui l’est tout autant- Une traduction française compliquée- Une seconde moitié moins réussie que la premièreTerranigma a de prime abord tout du A-RPG quasi-parfait. Graphiquement il fait parti du top de ce qui a pu se faire sur SNES, la DA est assez poussée et variée, le système de combat bien qu’il n’évolue jamais est vraiment cool a jouer, l’OST est bonne et le scenario intéressant.Mais si la première partie est vraiment tres cool et plutôt bien rythmée, notamment grâce a une certaine linéarité et un enchainement de donjons variés dans leur level design et DA, Terranigma commence à légèrement se perdre arrivé dans sa seconde moitié. Le jeu reste toujours plaisant mais les décors deviennent moins intéressants, les donjons plus courts et l’ouverture fait qu’on ne sait pas toujours ou aller sans la soluce (vendu avec) en plus de ne pas être aidé par la trad FR.Le système d’évolution des villes qui vous permet de faire des quetes annexes ne sert a rien a part pouvoir récupérer quelques armes ou armures un peu plus puissantes en avance, mais comme il y a toujours mieux dans les donjons c’est une perte de temps (pire le meilleur stuff du jeu vous sera donné par le scenario…). A coté de ça on a un système de magie basé sur des bagues qui ne sert pratiquement a rien a part sur un ou deux boss (Bloody Mary en particulier) et la traduction française d’époque, réalisée par le créateur des noms FR des premiers Pokemons, est assez calamiteuse entre des expressions inappropriées du genre « cool abdoul », des fautes et certaines phrases qui rendent la compréhension du scenario compliqué (mais il y a eu une retrad de fans pour ceux qui veulent le faire en emu).