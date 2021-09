Salut tout le monde,



Cette question concerne celles et ceux qui ont la console et les autres qui souhaitent l'acheter un jour (j'en fait partie).



En ce qui me concerne, le nombre important de jeux crossgen, le peu de jeux exclusifs à la PS5 qui m'intéressent (à part Returnal et Astro's playroom), je me dis que ma bonne vieille PS4 a encore de beaux jours devant elle. Personnellement, le côté technique ne m'intéresse pas du tout et suis donc pas regardant sur les packs d'améliorations graphiques PS5. Je n'aime pas l'effet du 60FPS et préfère un bon vieux 30FPS.



Donc oui, pour moi et je répète bien, pour moi, l'achat d'une PS5 ne vaut pas encore le coup mais espère bientôt que les 500€ seront justifiés.



Je voudrais avoir vos avis sur la question. Si oui ou non, l'achat de la PS5 à l'heure actuelle est justifiée (et même de la XBOX séries X) et, surtout, pourquoi?



Ce n'est pas un article pour attiser la haine, bien au contraire, tous les avis ici sont les bienvenus.

Et s'il vous plaît, respectez le choix des autres et prouvons que la communauté est de qualité.



Merci