Nous n'avons pas l'intention de mettre le Xbox Game Pass sur d'autres plateformes fermées pour le moment, principalement car ces plateformes fermées ne veulent pas de quelque chose comme le Game Pass. Il y a des tonnes de plateformes ouvertes à notre disposition sur lesquelles grandir: le web, le PC et le mobile. Donc en toute franchise, ces plateformes sont notre priorité.



Vous savez, l'évolution prend toujours du temps. Les différentes sociétés ont bâti leurs forces grâce au dur labeur, et certains de ces changements peuvent paraître disruptifs. Et elles ont leur propre business plan et rythme de croisière auquel elles veulent effectuer ces changements. Au final, quand nous disons que nous voulons que tout le monde puisse jouer sur Xbox, nous voulons vraiment dire que si nous pouvons fournir l'expérience complète sur un appareil que les joueurs veulent, nous sommes totalement ouverts à cette discussion.

JVLive

Phil Spencer, patron de Xbox, veut son service partout - de même que le xCloud - ... et a émis, à différentes reprises, son souhait de le voir chez la concurrence, entendez PlayStation avec ses PS4 et PS5 ou Nintendo avec sa Switch.Néanmoins, il s'est heurté à plusieurs murs et aujourd'hui, il semble résigné et accepte que le Xbox Game Pass n'arrivera pas sur les plateformes PlayStation et Nintendo... du moins dans un futur proche, car il ne lâche pas complètement son idée sur le long terme :