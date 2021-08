Nintendor

Je ne vais pas partager l'article dans son intégralité mais juste les parties par rapport à l'écran et l'audio.

Deux rédacteurs de JV ont pu tester la Switch OLED blanche dans son modèle européen, en mode nomade, pendant une heure dans les locaux de Nintendo. Trois jeux pouvaient être essayés : Mario Kart 8 Deluxe, Zelda : Breath of the Wild et Super Mario Odyssey. Les images proviennent de Nintendo.

Du coup par rapport à l'écran, on a :

L’argument premier de cette nouvelle version est bien évidemment l’écran OLED qui envoie des couleurs chaudes et des contrastes prononcés. Nous ne nous attendions pas à être aussi impressionnés par la route arc-en-ciel de Mario Kart 8 Deluxe, où la piste lumineuse flottant dans un ciel obscur donne presque l’impression de s’amuser sur un périphérique HDR, ce que ce modèle OLED n’est pourtant pas. Même constat dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild, quand Link sort de la grotte et se trouve aussi ébloui que le joueur par le soleil surplombant Hyrule. Les jeux cités sont peut-être anciens, mais ils affichaient de jolis restes grâce à cet écran capable de mettre en avant le talent des artistes 3D. Les couleurs sont éclatantes, la luminosité est forte. Dans Super Mario Odyssey, le rouge de l’écran titre brûle la rétine, tandis que l’énorme lune jaune du premier niveau étincelle de mille feux. Par rapport à la Switch classique, l’écran de la console est sensiblement plus grand, passant de 6,2 pouces à 7 pouces. De quoi rendre les parties en multijoueur en écran partagé un tantinet plus confortables, d’autant plus que l’écran nous a paru moins sujet aux reflets. Il faudra néanmoins vérifier tout cela quand nous aurons la possibilité de tester la machine en extérieur. Ce grand écran qui apporte un meilleur confort visuel sans pour autant augmenter la taille de la console met en valeur les productions tournant en 60fps dotées de jolis graphismes. Malheureusement, il met aussi en évidence aussi les quelques défauts techniques de certaines œuvres, à l’image du scintillement (sur les éléments affichés au loin) de Breath of the Wild. Malgré l’écran de meilleure qualité, Nintendo assure que l’autonomie sera la même que celle du deuxième modèle de Switch (entre 4,5 et 9 heures environ).

Par rapport à l'audio :

La console en nomade propose des hauts-parleurs intégrés plus grands et plus puissants. En résulte un son stéréo de meilleure qualité plus aisément perceptible en extérieur (ou dans une pièce bruyante) grâce aux décibels supplémentaires. Une puissance qui ne devrait néanmoins pas être constatée par les joueurs branchant des écouteurs, puisque le limiteur serait le même que celui de la Switch d’origine, empêchant qu’un volume trop élevé ne soit envoyé dans les oreilles quand un casque audio est branché. Le rendu peine toujours à faire émerger les basses fréquentes, mais le résultat nous a semblé probant durant notre heure de test. Il faudra cependant passer plus de temps avec la console pour vérifier tout cela.

A part ça, de ce que j'ai lu, il y a pas grand chose de vraiment new.