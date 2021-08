C'est via une une interview accordée à Famitsu qu'on apprend quelques infos sur le développement de Final Fantasy X.- Un voyage à Okinawa a inspiré Nojima le scenariste du jeu.- Le concept original de Tidus était celui d'un plombier. À l'origine, cela permettait aux personnages d'entrer et de sortir de l'eau (la logique).- Si Tidus est en salopette, c'est justement parce qu'a la base ça devait etre un plombier. Cependant, sa tenue a été modifiée pour lui donner un look plus athlétique.- Auron était à l'origine censé être silencieux. Cependant, en raison de son rôle de "gardien" de Yuna et de Tidus, il a fini par avoir plus de répliques parlées.- Son age a été decidé sur le tard, ce qui est courant dans le développement d'un jeu.- Nojima a reconnu que s'il avait été père il y a vingt ans, l'écriture de Jecht aurait pu être différente.- Nojima voulait que Tidus soit une projection du joueur, d'ou le coté isekai du jeu.- L'histoire devait toujours se concentrer sur le voyage de Yuna en tant qu'invocatrice, la "querelle" entre Tidus et Jecht a été ajoutée plus tard.- Le langage Al Bhed a été inspiré par des livre de cryptographie. Nojima a également mentionné que la version du langage qui a été intégrée au jeu est une version plus simple de ce qu'il avait initialement envisagé.- La possibilité de voir apparaître un Final Fantasy X-3 n'est toujours pas écartée.- Yoshinori Kitase le producteur de Final Fantasy X a pleuré en jouant au jeu pour la première fois. Il a déclaré qu'il trouvait l'histoire entre Tidus et Jecht plus émouvante que celle entre Tidus et Yuna. Il a également été choqué dans le bon sens par la qualité du doublage de la version japonaise du jeu (vous savez le truc qu'on a jamais eu meme dans les remasters recents).