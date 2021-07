Apres l'arrete de la production de cartouches (hors Asia mais ça ne devrait pas tarder) et l'arret de commercialisation de la machine, voici que Sony enterre pour de bon la console avec l'arret de la possibilité de sortir des jeux sur le store online de la machine.C'est donc aujourd'hui que sortent les 6 derniers jeux indés sur le store de la Vita a savoir Russian Subway Dogs, Witchcrafty, Mind Maze, Ultra Mission, Killer Dolls United et Brotherhood United (que vous connaissez peut-etre puisqu'un membre du site a travaillé dessus).Malheureusement tout les projets Vita qui etaient en cours et qui n'ont pas pu sortir sont donc desormais annulé.

posted the 07/21/2021 at 10:00 AM by guiguif