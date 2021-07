Bonsoir à tous !Today pour le 14 juillet (joli défilé), j'ai eu la chance d'observer tout cela sur un superbe téléviseur QLED 8K 85Q900R de Samsung ^^ !Bon, j'ai ramené, pour la première fois ma Xbox Series X plutôt que ma Xbox Series S pour faire quelques parties avec mon pote (ouais, ouais, distanciation physique etc vous inquiétez pas).Le truc, c’est que...On a voulu voir ce que donne l'image en 8K et...Ce sont exactement les mêmes options que sur la Series S. C’est-à-dire de la 4K / 120 fps HDR10.J'ai beau chercher dans les menus, impossible de trouver une trace de la 8K. J'ai même essayé de forcer la console ( avec cette technique ), aucune trace du menu 8K. Je ne comprends pas du tout là... Je n'ai pas ma PS5 pour vérifier si c'est un souci du téléviseur. Mais sauriez-vous comment on active la 8K sur Xbox Series X ? Je sais que ce n'est pas possible sur la Series S, mais j'avais cru lire sur la boîte que la console était compatible 8K ? Où alors j'ai mal lu ?MAJ :Bon bah ça marche pas, plus qu'à trouver une RTX 3090 en MartiniqueAvec le Game Pass