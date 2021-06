Babylon’s Fall continue de confirmer son statut de jeu service puisque Platinum Game annonce qu'une connexion sera obligatoire pour jouer au jeu.Sachez que ce dernier sera aussi crossplay, donc les joueurs PC, PS4 et PS5 pourront jouer ensemble. On apprend aussi pour finir qu'il n'y aura pas de PVP, qu'il y aura plusieurs armes.

posted the 06/29/2021 at 03:28 PM by guiguif