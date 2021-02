Square Enix est en train de dire àaprès une petite année qu'ils doivent acheter une PS5 pour jouer au nouveau chapitre DLC de leur jeu. Ça choque vraiment personne ?J'ai l'impression que la majorité sur le net en a juste rien à foutre alors que je trouve ça juste hallucinant de fils de puterie.J'ai même attendu de voir si ce n'était pas une erreur de communication tellement je trouve ça chaud.On pourrait évoquer le fait qu'acquérir une Ps5 pour la majorité est en plus de ça très compliqué actuellement, mais je trouve que c'est même pas le sujet, on prive réellement des millions de joueurs d’accéder à un DLC en leur disant d'acheter une foutue console alors que c'est le même putain de jeu.

posted the 02/26/2021 at 01:24 PM by raioh