Destruction AllStars le 2 février sur PS5 (jeu qui s'annonce fort intéressant, du moins à mon point de vue! Dommage qu'il ne sorte pas sur PS4 pour que j'en profite...)

Werewolf : The Apocalypse - Earthblood le 4 février sur PC/PS4/PS5/Xbox ONE/Xbox Series

Ys IX : Monstrum Nox le 5 février sur PS4! Les version PC et Switch arrivent en été!

Little Nightmares 2 le 11 février sur PC/PS4/PS5/Switch/Xbox One et Series (jeu qui m'intéresse fortement car j'ai kiffé la démo)

Super Mario 3D World + Bowser's Fury le 12 février sur Switch (que je me tâte à faire à cause de Shanks qui m'a donné envie)

Persona 5 Strickers le 23 février sur PC/PS4/Switch

Ghosts 'n Goblins Resurrection le 25 février sur Switch

Bravely Default II le 25 février sur Switch