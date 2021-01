------------------------- ARTICLE ORIGINAL -------------------------Bon...Je vais donner mon retour d'expérience.Je vois PLEIN de joueurs sur PS4 / Xbox One intéressé par la Xbox Series S (parfois X mais plus souvent S, à cause du prix et de la disponibilité).Les cas les plus classiques :- Joueur de Fortnite qui veut du 60 fps + niveau graphique élevé (voire du 120fps) (en plus compatible clavier)- Joueur de Rocket League qui veut du 120 fps- Joueur de Rogue Compagny voulant un fps parfaitement stable- Bon après, il y a aussi le joueur PS5 qui veut juste une Xbox Series pour profiter du Gamepass.Pour les 3 premiers joueurs, dans facilement 8 cas sur 10, on me demande "Est-ce que je pourrais jouer à Fortnite sans le Xbox Live Gold" (puisque ce sont des joueurs qui veulent juste le battle pass ou l'abo Fortnite). Et là, je leur répond, non, il faut le Xbox Live Gold...Et maintenant, je dois aussi préciser que ça coûte 95,48 € PAR ANNEE. Oui, car j'ai vu la confirmation des prix par Microsoft à Xboxygen, et c'est pire que je l'imaginais, car on est pas à 37,90€ comme je l'ai lu, mais à un tarif bien plus élevé...Voici les tarifs qui ont été communiqués à Xboxygen :Xbox Live Gold – 1 mois 8,99 € (+2 €)Xbox Live Gold – 3 mois 23,99 € (+4 €)Xbox Live Gold – 6 mois 47,99 € (+18 €)Et s'il vous plait, ne venez pas me ramener les combines Instant-Gaming ou CDKeys.org - les clients dont je parle, c'est le grand public, ou des enfants qui demandent à leur parents de prendre l'abonnement Gold sur la console... Ou sur Amazon.Je vais en être réduit à réviser mon jugement et à conseiller de prendre plutôt PS5 Digital Edition pour ces usages car en 1 an, la console, pour jouer à ces jeux, est plus performante, propose les gâchettes haptiques et surtout il estUn move très malin de Sony, qui va encore aider grandement à populariser leur console... Surtout avec cette version Digital vendue à un prix plancher qui vient de devenir virtuellement encore plus attractif (GG).Donc pour jouer à Fortnite :- Sur PS5, tu payes ta consoles 400 € et bastaool:- Sur Xbox Series S, tu payes ta consoles 300€ + 100€ de Xbox Game Pass chaque année.Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête des dirigeants de la branche Xbox ? Comment peut-on se couper d'une manne aussi énorme (qu'on l'aime ou pas, ce sont des millions de joueurs) qui était "facile" à conquérir (Simplement les Free To Play jouables sans abonnement, car en l'état il est juste IMPOSSIBLE DE LANCER FORTNITE SANS UN ABONNEMENT XBOX LIVE GOLD, ou encore mieux : proposer les jeux en ligne gratuitement, quitte à supprimer le Xbox Live Gold et donner un nouvel argument à l'écosystème Xbox - je pense que beaucoup se serait redirigés naturellement sur le Xbox Game Pass). A noter que même sur une Nintendo Switch, on peut jouer à Fortnite sans acheter le Nintendo Switch Online. Cherchez l’erreur...Je résume :6 mois de Xbox Live Gold : 47,99 €6 mois de Xbox Game Pass : 59,99 € (https://amzn.to/3obLWT2 .)Je n'ai même pas les mots là...Et j'suis pas sûr que Gears 5 va calmer les choses. J'ai juste l'impression que l'intérêt pour la Xbox Series S (et dans une moindre mesure Series X) risque juste de chuter. Car l'importance aux yeux du grand public (et des casuals) de jeux tels que Genshin Impact, Apex Legends, Fortnite, World of Tanks, Paladins ou bien encore Rogue Company semble être totalement ignoré par Microsoft.Je ne comprends pas...Vraiment.MAJ : J'ai publié une vidéo à 1h du mat à ce sujet (oui ça me travaillais) :