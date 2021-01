Au fil d'une discussion, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs point de vue sur ce qu'est un Casual Gamer !Autant pour certains, il s'agit vraiment de la mère de famille qui joue à Candy Crush (autant dire qu'elle ne sera jamais sur PS5), autant pour d'autre, il s'agit simplement du grand public, celui qui va acheter God of War sur sa PS4 parce que c'est beau, et qui y jouera une heure par semaine sans pour autant acheter d'autres jeux à côté...Alors qu'à coté, le Hardcore Gamer de Gamekyo, avec sa bibliothèque qui ressemble à ça, il te dira : PUTAIN Y'A TROP RIEN COMME JEU QUI SORTENT J'AI RIEN A JOUER MOI BORDEL !version démat', pas de jaloux :Pour vous, c'est quoi, au juste un Casual Gamer par opposition à un HardCore Gamer ?

posted the 01/19/2021 at 01:36 AM by suzukube