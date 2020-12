2020 cette année de merde est presque terminée et il y a eu du tres gros cette année niveau jeu video, voila mon ptit top 5Fini il y a peu, j’hésitais a le prendre et finalement ce fut ma grosse surprise de cette fin d'année aux cotés de The Pathless (autre BOTW-like).Certes il ne marque pas autant que BOTW a cause de l'effet de surprise en moins et d'un univers moins original (et bien trop bavard), mais il n'a pas a rougir du maitre grace a une belle map agréable a parcourir (sauf le mont enneigé, grosse erreur de leur part) bourrés d’énigmes environnementales, un systeme de combat plus fun et des donjons mine de rien assez bien pensés (Pis un BOTW en 1080p/60fps ça fait du bien).J'en ferais ptete un vrai article plus tard.Apres Bloodborne, mon second "Souls" (et oui on est corpo Sony). Moins marquant que BB a cause de son systeme de monde et des boss un peu trop facile, il m'aura quand meme vraiment accroché grace a son univers, son systeme de combat (ceux qui utilisent la magie sont des ptits zizis) et évidement pour la premiere baffe technique next-gen quand meme. Il serait ptete tant que je test Dark Souls.Comme pour beaucoup ce jeu m'aura fait les montagnes russes du debut a la fin, mais rares sont les jeu a marquer au point d'y penser des jours aprés, d'autant débattre et de regarder autant de video youtube pour voir les reactions des videastes que je suis. Alors oui il ne reinvente pas la roue niveau gameplay, oui il ne raconte peut-etre pas ce qu'on aurait voulu qu'il raconte (mais c'est peut-etre aussi sa sa force) mais ces 10/15 dernieres minutes sont certainement pour moi l'une des fins les plus marquante que j'ai pu voir dans un jeu video.Année record mais année branlette pour Nintendo, heureusement qu'ils ont sortie ce remake pour nourrir ma Switch d'autre chose que du pixelart.J'avais je ne sais pas pourquoi esquivé Xenoblade sur Wii a l'epoque alors que le jeu m'interessais (la flemme de la Wii sans doute), et bien j'ai enfin pu me rattrapper avec ce remake.Malheureusement un jeu qui peche comme pour le 2 par sa technique craspouille (bon au moins c'est fluide, mais merci la Switch) et un systeme de combat inférieur a celui du 2, mais clairement l'episode le plus intéressant de la saga au niveau de son univers, personnage et scenario.Il y a un peu de nostalgie on va pas se mentir, maisl'univers et les persos refait avec les techniques actuels, les combats ultra fun, certains boss grandioses et l'ost divine *et Tifa*, ce fut mon plus gros plaisir JV de cette année et j’attends maintenant le 2 comme un dingue.Juste dommage de pas avoir un vrai post-game avec de nouvelle quete, des boss secrets (hors les 2/3 du virtuels) meme si ça aurait evidement été pas raccord avec la fin car le coup du mode Hard... mouais. Néanmoins encore une preuve apres KH3 que si on laisse Nomura faire, c'est ptete long a sortir, mais c'est autre chose que FF15.Crash Bandicoot 4 pour son retour triomphant et The Pathless pour avoir reussi a capter BOTW sans cotoyer la copie comme Immortals, mais il reste un jeu bien moins ambitieux que ce dernier.Doom Eternal, Cyberpunk et Control.