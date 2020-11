Mauvaise nouvelle pour les rares possesseurs de TV 8K : il faudra continuer de vous appuyer sur l'upscaling de votre téléviseur !En effet, Sony a annoncé que la PS5 ne sera pas compatible 8K au lancement, mais uniquement via une mise à jour postérieur à celui-ci.Si vous possédez un écran 3D, attention là aussi à conserver votre lecteur Blu Ray 3D : En effet, la PS5 ne sera pas non plus compatible avec les Blu-Ray 3D.2 éléments qui ne devrait pas gâcher la fête, à seulement 10 jours de la sortie de la très attendue console Next-Gen du géant nippon, dont le lineup comprendra, entre autres, les jeux Assassin’s Creed Valhalla, Astro’s Playroom, Borderlands 3, Bugsnax, Demon’s Souls, Devil May Cry 5 Special Edition, Fortnite, Godfall, Hyper Scape, Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, Sackboy A Big Adventure, Spider-Man Miles Morales, The Pathless, Watch Dogs Legion, et le remaster d'Observer : Observer : System Redux.