[RAPPEL] Xbox Games Showcase à 18h00 + pré-show Live (Geoff Keighley) à partir de 17h00

Et nous y sommes enfin. Enfin presque vu qu'il reste 6 bonnes heures au moment d'écrire ces lignes mais c'est en cette fin d'après-midi que Microsoft va dégainer sur le plan software avec un show en deux temps, qui débutera donc à 17h00 avec un Live de Geoff Keihgley.Une sorte d'apéro, où l'on verra divers influenceurs de notre époque (faut vivre avec son temps) mais aussi et surtout Aaron Greenberg qui promet durant ce pré-show des annonces « excitantes » en plus d'informations sur des titres déjà connus. A suivre ci-dessous.Suivra à 18h00 le vrai morceau, donc le fameux « Xbox Games Showcase » pour nous présenter durant une bonne heure du bon gros AAA dont, la grosse cartouche du lancement de la Xbox Series X, quand bien même il sortira aussi sur PC et Xbox One.On ne va pas revenir sur chacune des rumeurs du moment, et on se contentera de dire qu'il devrait y avoir du jeu japonais à en croire les sous-entendus de Phil Spencer, peut être du, et dans tous les cas absolument rien concernant la machine elle-même, son prix, sa date de lancement ou encore la fameuse Lockhart. Tout cela attendra visiblement août.