Super Smash Bros Ultimate : nouveaux persos, mode aventure... et Season Pass

Le Directs'est achevé il y a peu et les surprises étaient au rendez-vous pour préparer le lancement prévu le 7 décembre prochain sur Switch.- Ken (écho)- Félinferno- Plante Piranha (DLC gratuit si vous achetez le jeu aux alentours de la sortie, disponible au premier trimetre 2019)- Encore plus de trophées aide dont Akira (Virtua Fighter), Vlad (Golden Sun), Willy (Mega Man), Spring Man (Arms) et Ruka (Project Zero 4)- Confirmation qu'on débutera le jeu avec seulement 8 personnages (le roster de base de l'épisode N64), tous les autres étant à débloquer.- Retour du mode aventure, cette fois sous forme de plateau en vue 2D, avec épreuves spéciales à débloquer, cinématiques et boss.- Le Online sera revu sur de multiples aspects pour améliorer le matchmaking, proposera un système de médailles à collectionner, une galerie de vidéo, un mode spectateur, ou encore l'évidente compatibilité avec l'appli Nintendo Switch Online (mais après le lancement).- Terminé les figurines à collectionner, remplacées par les esprits qui vont incarner l'espèce de musée à collectionnite de cet épisode, mais pas que.- Répartis en plusieurs classes, les esprits devront être débloqués dans un mode défi spécifique, mais on pourra tenter d'en acquérir de plus puissant via une habituelle mécanique gatcha.- Les esprits pourront augmenter en niveaux et proposer des bonus aux combattants.- Comme de coutume, les affrontements entre combattants munis d'esprits resteront une option : vous pourrez très bien privilégier les combats sans cette nouveauté.- Il va falloir s'y faire : le coté Ultimate n'empêchera pas les DLC avec plus précisément 5 packs à venir.- Chaque DLC coûtera 5,99€. Le Pass demandera lui de lâcher 24,99€.- Ceux qui choperont le pass repartiront en bonus avec une tenue de Rex pour les Mii.- Le développement des DLC n'a pas encore débuté, donc aucune date précise pour chacun si ce n'est que tous devraient arriver d'ici février 2020.