"Ensemble, nous avons affronté d'innombrables vagues de la Horde et vaincu des ennemis sur le champ de bataille de Versus, mais malheureusement, Gears Pop! Se termine le 26 avril 2021. En attendant, nous ramènerons certains de nos événements les plus populaires, augmentant les récompenses Bounty, et l'augmentation des taux d'abandon des épingles légendaires. À partir de maintenant, les achats via l'application ont également été désactivés. Merci de votre compréhension et de votre soutien. "

