David Cage de Quantic Dreams a donné son avis sur la strategie de Microsoft lors d'une interview chez Wccftech:"De nombreux développeurs préfèrent les consoles aux PC car sur consoles, vous n'avez à gérer qu'un seul matériel, alors que sur PC, il y a tellement de configurations, de cartes graphiques, de pilotes, de contrôleurs, etc., ce qui rend le développement beaucoup plus complexe. Lorsqu'un constructeur propose deux consoles avec des configurations différentes, il y a de fortes chances pour que la plupart des développeurs se concentrent sur la version la moins puissante afin d'éviter de devoir à créer deux versions des jeux. J'admets que je ne suis pas un grand fan de cette situation, je pense que cela crée la confusion chez les développeurs et les joueurs. Et même si je peux comprendre les raisons commerciales derrière ces choix, je pense que la situation est discutable."