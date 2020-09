Le trailer de la saison 2 de The Mandalarian est enfin disponible et avec lui un beau posterEt le poster qui déchire sa raceCette saison 2 sera disponible sur Disney+ le 30 Octobre avec un épisode par semaine.Les titres des épisodes dans leurs versions originales(Chapter 1: The Search)(Chapter 2: The Confrontation)(Chapter 3: The Bounty)(Chapter 4: The Republic)(Chapter 5: The Loyalist)(Chapter 6: The Sorcerer)(Chapter 7: The Return)(Chapter 8: The Empire)