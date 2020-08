La tension entre les factions sur Batuu est évidente. Les stormtroopers patrouillent dans les rues, à la recherche de preuves de la présence de la Résistance qui se cache ; et des rebelles élaborent des plans secrets dans leur bunker mystérieux. Même les trafiquants font des affaires lucratives, en restant neutres pour tirer parti à la fois de la Résistance et du Premier Ordre. Alors, quel groupe votre Sim va-t-il rejoindre ?

Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games, s'est exprimé sur cette nouvelle collaboration :



Nous avons adoré l'idée d'offrir l'opportunité aux joueurs de raconter leur propre histoire Star Wars, et la forme libre de narration et d'expression de soi qu'offrent les jeux Les Sims est la plateforme idéale pour le faire. Nos fans sont toujours à la recherche de nouveaux moyens de se plonger dans l'univers Star Wars, et nous espérons que Les Sims procurera cela d'une façon inédite, inattendue et excitante permettant aux joueurs d'influencer le monde de Batuu et de prendre le contrôle de la galaxie comme ils en ont envie.

Bon, je suis en train de regarder les différentes annonces de la Gamescom et je viens de voir le nouveau pack des Sims.Le pack Star Wars Voyage sur Batuu sera disponible le 8 septembre sur PC (Steam, Origin) et consoles.