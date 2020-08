Hawkman, Dr. Fate, Cyclone et Atom Smasher seront dans BLACK ADAM.Sortie prévue le 22 Décembre 2021Dwayne Johnson veut également botter le cul de Superman, mais rien d'officiel concernant une implication de Cavill dans le film. Ça pourrait être tellement fou!!

La Justice Society of America

posted the 08/22/2020 at 10:31 PM by leblogdeshacka