La mini-série HighScore est maintenant disponible sur Netflix.Ce docu-série retrace l'histoire des plus célèbres jeux vidéo et donne la parole aux visionnaires qui ont donné naissance à ces univers et leurs personnages.La saison 1 (je ne sais pas si il y aura une autre saison) comporte 6 épisodes.

Who likes this ?

posted the 08/19/2020 at 09:35 AM by leblogdeshacka