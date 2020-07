ProchainementExplorez, craftez, collectez et gérez vos ressources, trouvez des secrets et créez votre base à partir de rien ! Forager est un jeu en 2D en monde ouvert où l’exploration, la culture et le crafting sont rois. Démarrez en bas de l’échelle, achetez de nouvelles terres à découvrir, améliorez votre base et prenez votre avenir en main !Dans une terre déchirée par une guerre incessante, c’est l’heure d’assembler votre propre groupe de guerriers endurcis et d’entrer dans la bataille. Menez vos hommes à la bataille, étendez votre royaume, et réclamez le prix ultime : le trône de Calradia ! Mount & Blade: Warband donne vie aux affrontements médiévaux grâce à ses batailles montées réalistes et à son système de combat précis.Carrion est un jeu d’horreur inversé : vous incarnez une créature informe d’origine inconnue, captive d’un complexe de recherche. Traquez vos geôliers pour les dévorer sans aucune pitié, et semez la terreur dans votre sillage. Grandissez, grossissez et évoluez tout en démolissant cette gigantesque prison et profitez-en pour débloquer des capacités de plus en plus dévastatrices. Pré-installez le jeu dès maintenant sur console et PC !À quoi servent les amis, sinon à jouer au golf… Entre amis ? Tous les coups sont permis sur ces 9 parcours de minigolf endiablés et stimulants jouables jusqu’à 12 joueurs en simultané ! Croisez le fer en mode Minigolf classique, visez les pars en mode Paniers, et échangez les trous contre des buts en mode Hockey.Le monde est vaste, majestueux et dangereux… particulièrement quand vous faîtes la taille d’une fourmi ! Explorez, construisez et survivez ensemble dans cette aventure en coopération où la survie reste votre priorité. Réussirez-vous à vous en sortir au milieu des hordes d’insectes géants et des autres dangers du jardin ? Dès le 28 juillet, rejoignez notre communauté et aidez-nous à façonner l’avenir de Grounded grâce à l’accès anticipé.Vous incarnez un puissant leader mystique, doué de capacités de Technopathe, vous permettant d’interagir avec les technologies qui vous entourent. Vous êtes le dernier espoir d’une bande de réfugiés. Menez les à travers des terres désolées générées aléatoirement. Combattez des esclavagistes avides et des machines complètement folles dans ce jeu de deck-building au tour par tour. Pourrez-vous survivre assez longtemps pour atteindre la légendaire Crypte ?Vous venez d’arriver sur les îles Monument Islands. Et si vous alliez nager ? À moins que vous ne préfériez piquer une tête dans la mer ? Oh, mais vous voulez peut-être aller à la salle de jeux, ou bien faire du shopping, ou encore vous éclater à la fête qui aura lieu sur la plage ? Ou peut-être que vous discuterez avec un vieux touriste bizarre et écouterez ce qu’il a à vous dire au sujet de ces mystérieux monuments antiques…Un assassinat menace de dégénérer en guerre totale entre le clan Tojo et l’Alliance Omi. Kiryu, le Dragon de Dojima, doit se rendre à Osaka, dans le quartier de Sotenbori, pour tenter de rétablir la paix entre les clans rivaux, mais Ryuji Goda, le Dragon du Kansai, fera tout pour obtenir la guerre. Découvrez cet épisode classique de la célèbre saga Yakuza dans le Xbox Game Pass.