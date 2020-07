“C’est avec un cœur très lourd que je vous informe que ma belle épouse Kelly a perdu sa bataille de deux ans contre le cancer du sein. Elle a mené un combat courageux avec l’amour et le soutien de tant de personnes. Ma famille et moi serons à jamais reconnaissants envers ses médecins et ses infirmières du MD Anderson Cancer Center, tous les centres médicaux qui l’ont aidée, ainsi que ses nombreux amis et proches qui ont été à ses côtés”, a écrit John Travolta.

Putain, encore une mauvaise nouvelle, l'actrice Kelly Preston est décédée dimanche.Elle a joué dans l'école fantastique avec Kurt Russell, mais aussi dans Jerry Maguire au côté de Tom Cruise. Mais aussi pleins d'autres films sympas.