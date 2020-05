Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare : « Nous sommes très heureux à l’idée de créer un nouveau bureau à Montréal, qui complétera l’équipe talentueuse déjà présente à Paris. Notre objectif est de créer des jeux toujours au plus proche des attentes de notre communauté. Avec une équipe internationale, nous pourrons développer des titres encore plus ambitieux et continuer à écrire de belles histoires pour nos joueurs. »

Le célèbre studio derrière les jeux vidéo Life IS Strange, jeux les plus connus du studio, sinon j'aurais pu vous dire derrière le superbe Remember Me. Perso, j'ai bien aimé le jeu et il mériterait une suite ou un reboot pour corriger quelques imperfections.Bref, revenons à la news. Le studio vient d'ouvrir à Montréal avec un nouveau projet en cours.Avec déjà plus de 250 personnes travaillant en France, le studio compte agrandir et diversifier ses talents afin d’imaginer des œuvres toujours plus immersives, engageantes et innovantes.