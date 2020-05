Dontnod Entertainment s'étend à Montréal, et a désormais 6 projets en préparation Dontnod Entertainment s'étend à Montréal, et a désormais 6 projets en préparation

Dontnod et ses 250 employés continuent d'avoir une ambition grandissante : le studio français annonce l'ouverture d'une filiale à Montréal, constituée de 50 employés supplémentaires en charge d'un nouveau projet qui ne laisse pour l'heure aucune place à la spéculation puisqu'il s'agira d'une nouvelle licence.



De fait, pour 2021 et au-delà, quatre projets sont désormais en chantier dont celui avec Focus Home (voir visuel ci-dessous) et un qui passera en auto-édition. Pour cette année, Dontnod rappelle qu'il sortira Tell me Why cet été pour le compte de Microsoft, et Twin Mirror en collaboration avec Bandai Namco pour ce qui est des versions consoles, et en auto-édition sur PC, ce qui n'est pas difficile quand on a un deal avec l'Epic Games Store.