Covid-19 oblige, l'industrie du cinéma commence à dévoiler ses plans pour le futur. Avec beaucoup de changements de dates.



-Uncharted le film avec Tom Holland débarquera en salle le 8 Octobre 2021 au lieu du 16 Juillet 2021



-Escape Room 2 débarquera finalement le 1er Janvier 2021



-Fatherhood viendra dans les salles US le 2 Avril 2021



-Vivo lui arrivera le 2 Juillet 2021



-Man from Toronto le 17 Septembre 2021



-The Nightingale n'a pas de date de sortie



-Spider-Man 3 aura lui aussi du retard, il sortira en salle le 5 Novembre 2021 au lieu du 16 Juillet 2021



-Spider-Man into the Spider-verse 2, sortira le 7 Octobre 2022 au lieu du 8 Avril 2022



-Mission Impossible arrivera le même jour que Shazam 2, le 4 Novembre 2022



-Doctor Strange 2 sortira en salle le 25 Mars 2022



-Thor Love and Thunder, aura lui un peu d'avance avec une sortie le 11 Février 2022 au lieu du 18 Février 2022



-Hotel Transylvania 4 sortira le 6 Août 2021



[MAJ]



-BlackWidow 6 Novembre 2020



-Eternals 12 Février 2021



-ShangChi 7 Mai 2021



-BlackPanther2 6 Mai 2022



-CaptainMarvel2 8 Juillet 2022