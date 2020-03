Tout le monde se souvient de la première affiche de The Walking Dead !!Pour rappel, la voiciNous y sommes presque, aujourd'hui, manque que les zombies.Le photographe a pris la photo sur le Jackson St. Bridge à Atlanta.Petit fun fact:

Le CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, l'agence fédérale américaine pour la protection de la santé publique, a même recommandé de regarder The Walking Dead car elle serait un bon moyen de se préparer à une pandémie.

posted the 03/24/2020 at 06:43 PM by leblogdeshacka