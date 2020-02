" Robert A. Iger prend le rôle de président exécutif. Il va diriger les initiatives artistiques de la société, présider le conseil d’administration et utiliser toute son expérience […] pour assurer une transition fluide et réussie », précise Disney"

Après 15 ans de bons et loyaux services, Bob Iger cédera ses fonctions de CEO de The Walt Disney Company. Il laisse derrière lui, des rachats mythiques, avec Pixar, Marvel, Lucasfilm et 20th Century Fox et la mise en place de la plateforme Disney+.Malgré tout, Bob Iger restera président exécutif de Disney jusqu'en 2021.Son remplaçant, Bob Chapek (à droite de la photo), jusqu’ici président des parcs d’attractions et produits dérivés, a , devra faire mieux que Iger.