Le collector de Ori est maintenant disponible en préco sur la Fnac et en exclusivité.A l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Le steelbook-Un Artbook-L'OSTLe tout pour 69.99€Je compte sur vous pour passer par mon lien les amis Ori 69.99€

Like

Who likes this ?

posted the 12/18/2019 at 03:04 PM by leblogdeshacka