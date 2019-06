Malgré un début plus que mitigé lors de son tournage, Aladdin à défoncé le box office international. Souvenez-vous de Will Smith en Génie, beaucoup dont moi avons ris sur ce choix étrange. Finalement, ça à bien pris car le film totalise pas moins de $819,465,720 de recettesPour rappel, le film est réalisé par Guy Ritchie, avec Will Smith, Naomi Scott et Mena Massoud.