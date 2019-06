Voici une Information autour de l’E3 2019 :Geoff Keighley a déclaré sur Twitter : « J'espère que l’E3 de cette année est une extension du message que nous avons envoyé pour lancer les The Game Awards l'année dernière : Nous sommes tous meilleurs et plus forts lorsque nous nous réunissons pour célébrer les jeux. Cela ne concerne pas les plateformes, mais le contenu. Et obtenir des jeux pour plus de gens dans plus d'endroits. » Certains y verront peut-être un message caché…Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-e3-2019-plans-detailed-nintendo-direct-on-tuesday-6-11-9am-pt-treehouse-live-and-tournaments.115986/page-201