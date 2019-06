Films

Spider-Man Far From Home

Terminator Dark Fate

Men in Black International

Annabelle 3

Godzilla II

Once up a Tine in Hollywood

Ça

Jumanji 3

The Lion King

Childs Play

Série

Swap Things

Stranger Thing

AHS 1984

Désenchantée

Legion

En vrac

Bonus

Un nouveau en vrac aujourd'hui, j'espère qu'il vous plaira. Attention, il y a du spoil, alors si vous ne voulez garder la surprise sur des films ou séries!Je suis sur le prochain qui annoncera des bonnes choses, je suis en galère de temps en ce momentComme d'habitude!!!!Quelques affiches pour Spider-Man Far From HomeUne affiche pour le dernier TerminatorNouvelle photos pour Men In Black International, pour le moment pas de hype.Une affiche pour Annabelle 3Godzilla II dévoile deux affiche ainsi qu'une promo de maboule avec la tête de GodzillaUne photo pour le dernier Tarantino. Plus d'infos lors du prochain En VracUne affiche pour Ça, le film sera en salle cette année en SeptembreLe tournage de Jumanji 3 est terminé, le film sera en salle en 2020Une affiche pour Le Roi Lion (au moment de l'écriture c'était la seule)Le nouveau Chucky arrive et il n'est pas content, il défonce les héros de Toy Story le petit bâtard!!Annulation de la série au bout d'une saison, apparemment, le budget serait en cause.Il y avait un gros potentiel sur cette série DC, vraiment dommage.Première affiche pour AHS 1984, plus d'infos leurs d'un prochain en vrac.La saison 2 arrive sur Netflix le 20 SeptembreUn poster pour la saison 3 de Légion, je crois que cette saison sera la dernière.-Le film Uncharted a enfin une date de sortie, ce sera pour le 18 Décembre 2020-Lucifer aura droit à une dernière saison sur Netflix-Le film Birds of Prey est budgétisé à 75 millions de $, un peu comme le Joker avec 90 je crois-Attention Rumeur, HBO et CW auraient envisagé de se lancer dans la série Swamp Thing pour une saison 2.-Rumeur encore, Marvel Studio aurait une date de sortie pour Les 4 Fantastic, 2022-Doctor Strange pourrait commencer son tournage en Janvier 2020 au Royaume-Uni-Une série The DaVinci Code serait en développement sur NBC-A Quiet Place 2 devrait commencer son tournage à New York le 8 Juillet jusqu'au 6 Septembre. Brian Tyree Henry sera en pourparlers pour rejoindre le casting.La date de sortie est prévue pour le 20 Mars 2020-SyFy annule la superbe série Happy! après deux saisons-Rumeur, Idris Elba jouerait Bronze Tiger dans Suicide Squad 2 de James Gunn-Encore de la rumeur, le film The Batman de Matt Reeves pourrait faire apparaitre Robin-Le film sur Supergirl pour commencer son tournage au premier trimestre 2020-Le tournage de la série The Witcher est terminé-Le tournage de la série Falcon & Winter Soldier devrait débuter le 12 Août à Atlanta. Nom de code Tag Team-Brent Spiner rejoint la série Star Trek Picard-Alien Awakening est en cours d'écriture par Ridley Scott-Le tournage de Cruella devrait commencer le 9 Juillet et se terminer en Novembre. Emma Stone sera Cruella dans ce film live-actionBeaucoup plus de news lors du prochain En VracLe même que la dernière fois