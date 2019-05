Voici une Information autour de la Saga Darksiders :Il a été récemment annoncé que THQ Nordic dévoilerait deux nouveaux jeux à l'E3 2019, dont l'un serait «une nouvelle vision d'une franchise aimée». Il n’a pas fallu beaucoup de temps aux gens pour qu’ils creusent un peu pour découvrir que ce serait un nouveau jeu Daksiders, et maintenant, cela semble se confirmer. En effet, le site Web de l'E3 Coliseum mentionne qu'un panel autour de Darksiders se tiendra le 13 juin et confirme que le panel se penchera sur un nouveau titre d'action-aventure de la série qui sera dévoilé lors de l'E3. Ce nouveau jeu Darksiders donnera un nouveau souffle à la franchise, selon le descriptif.Si l’on se fie aux dernières rumeurs, le nouveau jeu s’appellera Darksiders Genesis, bien que cela ne soit pas confirmé. Il n’y a pas si longtemps, THQ Nordic a confirmé que malgré des critiques mitigées, le jeu Darksiders 3 avait répondu à leurs attentes et que Darksiders restait une licence essentielle pour eux…Source : https://gamingbolt.com/new-darksiders-game-to-be-unveiled-at-e3-takes-the-franchise-in-a-fresh-direction