Voici une Information autour du jeu Ni-Oh 2 :Il y a quelques jours, Koei Tecmo a annoncé un alpha fermé pour leur prochain jeu, NiOh 2. Aujourd'hui, vous pouvez voir plus de détails à quoi il ressemble. Malheureusement, l’alpha est réservé à certains chanceux. Heureusement, des vidéos sont diffusées sur YouTube et peut en voir sur PS4 Pro de la part de l'utilisateur Shirrako.On assiste à de nombreuses batailles, au tutoriel, aux arbres de compétences et plus encore. Le jeu a l’air aussi brutal que son prédécesseur. Il est aussi possible de même jeter un coup d’œil à la personnalisation des personnages même s’il est probable que toutes les options ne soient pas disponibles dans cette première version…Source : https://twinfinite.net/2019/05/nioh-2-ps4-gameplay