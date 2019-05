Voici une Information autour d’une exclusivité Xbox One :La Fnac effectue une vente flash sur le jeu Crackdown 3, avec une baisse de 79%, ce qui fait le jeu à 14.99 euros. Cette offre est valable pendant encore deux jours. A ce prix-là, ça peut valoir le coût de le tester…Source : https://jeux-video.fnac.com/a10770141/Crackdown-3-Xbox-One-Jeu-Xbox-One?omnsearchpos=1

posted the 05/18/2019 at 03:53 PM by link49