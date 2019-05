Voici une Information autour de la Ps4 :VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PS4)Brief Battles (PS4)Ghost Giant Retail Release (PSVR)A Plague Tale: Innocence (PS4)Rage 2 (PS4)Sniper Elite V2 Remastered (PS4)Bubsy: Paws on Fire (PS4)Atelier Lulua: The Scion of Arland (PS4)Everybody’s Golf VR (PS4)Killing Floor: Double Feature (PS4)Observation (PS4)Team Sonic Racing (PS4)Dollhouse (PS4)Crystal Crisis (PS4)Blood and Truth (PS4)Guacamelee! One-Two Punch Collection (PS4)Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition (PS4)Lapis x Labyrinth (PS4)The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (PS4)Among the Sleep: Enhanced Edition (PS4)Trover Saves the Universe (PS4)Hollow Knight (PS4)De quoi faire…Source : https://www.playstationlifestyle.net/may-2019-ps4-psvr-ps-vita-psn-video-game-release-dates