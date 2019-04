Voici une Information concernant la Nintendo 3DS :Depuis quelques temps, la situation est calme pour 3DS, ce qui n’est pas vraiment surprenant. Le système est assez ancien à ce stade et les efforts de Nintendo se sont concentrés principalement sur la Nintendo Switch et le mobile.La 3DS sonne vraiment comme une fin. Nintendo n’a pas annoncé de jeux pour le système et il ne reste plus que quelques titres comme Persona Q2. En outre, pour ce que cela vaut, la société dit qu’elle n’a aucune nouvelle annonce de jeu first party. En effet, Nintendo a déclaré à Kotaku dans une brève déclaration:"Nous n'avons rien de nouveau à annoncer concernant les logiciels propriétaires pour la famille de systèmes Nintendo 3DS. Nous pouvons confirmer que le nouveau jeu provient seulement d'éditeurs tiers."Est-ce la fin de la 3DS? Réponse prochainement...Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-says-it-has-nothing-new-to-announce-about-first-party-3ds-games