Le collector de Fire Emblem Three Houses est enfin en préco pour 89.99€ en exclusivité sur Switch.A l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Un Artbook-La BO sur Clé USB-Des pin's-Un steelbookLe coffret est limité à 6000 exemplaires France

posted the 04/19/2019 at 11:58 PM by leblogdeshacka