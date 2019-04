Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy X | X-2 HD :Après Gamekult, qui s’est contenté de mettre à jour son ancien test, c’est au tour de JeuxVidéo.com de donner son avis sur la version Nintendo Switch du jeu, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont adoré, puisque cette version obtient de leur part un très beau 18/20…Source : http://www.jeuxvideo.com/test/1030774/final-fantasy-x-x-2-hd-remaster-un-portage-switch-sans-nouveautes.htm

posted the 04/18/2019 at 01:08 PM by link49