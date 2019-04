Voici une Rumeur concernant les jeux Pokemon Sword & Shield :Selon un mystérieux leak paru sur des médias sociaux chinois :- Les évolutions finales des Staters seraient du type pur Plante/Feu /Eau, mais pourraient être changées grâce à un nouveau système appelé armure d'esprit en Plante/Fée, Feu/Combat et Eau/Spectre.- Le système d'armure de l'esprit fonctionnerait comme l'ajout de nouveaux effets supplémentaires tels que l'état de brûlure ou de gel. Il y aurait beaucoup d'armures différentes à collecter et elles n'occuperaient pas l'emplacement des objets, ayant les leurs.- Une armure spéciale pourrait modifier les formes de certains Pokémons, comme les Starters, Mewtwo et Meltan.- Le Pokemon légendaire serait unique, le loup sur le logo, et ne pourrait pas combattre tant que vous ne l'utilisez pas avec la version exclusive. Le loup-épée serait de type Dragon/Acier, tandis que le loup-bouclier est en Glace/Acier avec des capacités et des moove-sets différents. Il serait possible partager l'armure pour obtenir la forme opposée entre les versions.- Certains anciens personnages pourraient revenir.Pour rappel, les jeux Pokemon Sword & Shield sortiront sur Nintendo Switch en fin d'année...Source : https://www.resetera.com/threads/pok%C3%A9mon-sword-and-shield-announced-coming-late-2019.102259/page-250