Voici une Information concernant le jeu Super Dragon Ball Heroes : World Mission :JeuxVideo.com a testé le jeu et lui attribue la note passable de 13/20. Pour rappel, le jeu est sorti sur PC et Nintendo Switch vendredi dernier...Source : http://www.jeuxvideo.com/test/1026492/super-dragon-ball-heroes-du-fan-service-destine-aux-amateurs-de-jeux-tactiques.htm

Like

Who likes this ?

posted the 04/08/2019 at 01:14 PM by link49