Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Une semaine à peine après la chute des actions de Nintendo à la suite de la révélation de la Stadia, elle repartent de nouveau à la hausse, apparemment en raison du rapport de WSJ sur deux nouvelles versions potentielles de la Nintendo Switch à venir.Selon le Financial Times, les actions de Nintendo ont connu une hausse de 6,7% après la rumeur. Il est intéressant de noter que cette augmentation est supérieure à la baisse rapportée de 4% des actions de Nintendo due à la révélation de la Stadia.Compte tenu de ces chiffres, il semblerait que les rumeurs concernant de nouveaux modèles Switch aient permis de rétablir la confiance des investisseurs envers Nintendo après que celle-ci ait fléchi devant la révélation de la Stadia de Google. Reste à voir si la Nintendo Switch Lite et Pro seront vraiment officialisées...Source : https://nintendosoup.com/nintendos-stock-rises-after-rumors-of-switch-redesigns

Like

Who likes this ?

posted the 03/27/2019 at 09:07 PM by link49