Voici une Information autour du jeu Sekiro : Shadows Die Twice :Famitsu a testé les jeux suivants :- Sekiro : Shadows Die Twice (Ps4/Xbox One) – 9/10/9/9 [37/40]- Variable Barricade (PsVita) – 9/8/8/8 [33/40]- Rolling Gunner (Nintendo Switch) – 7/8/8/8 [31/40]- One Piece : World Seeker (Ps4/Xbox One) – 7/8/7/8 [30/40]Il obtient donc la meilleure note parmi les jeux testés cette semaine.Petit historique des jeux du même studio :Il ne déloge cependant pas Dark Souls 3...Source : https://nintendoeverything.com/famitsu-review-scores-3-26-19